В Татарстане состоялся первый розжиг газовой турбины Лушниковской ПГУ

«Сибур» произвел первый розжиг газовой турбины Лушниковской парогазовой установки (ПГУ) «Казаньоргсинтеза». Турбина была синхронизирована с энергосистемой Казанского энергорайона, сообщает пресс-служба «Казаньоргсинтеза».

Установка работает на синтетическом газе, образующемся при производстве этилена на предприятии. Это замыкает производственный цикл и превращает побочный продукт в источник энергии.

По словам Александра Васильцова, начальника производства электрогенерации «Казаньоргсинтеза», запуск турбины создаст дополнительные мощности для энергосистемы города, республики и страны.

Ввод объекта в эксплуатацию, запланированный на декабрь 2025 года, позволит снизить выбросы CO на 3% и повысить энергоэффективность энергопроизводства предприятия на 15%. Проект также создал 57 новых высококвалифицированных рабочих мест.

Сейчас на ПГУ продолжается настройка основных систем паровой турбины, проект реализован на 98%.

Анна Кайдалова