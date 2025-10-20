Главные новости за 20 октября. Ростов-на-Дону и область

Сегодня, 20 октября, начался допрос бывшего министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева. Он признал свою вину по делу о хранении оружия. По ходатайству защиты допрос отложен до 5 ноября.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь подписал указы о назначении своего заместителя и двух министров. На должность замгубернатора назначена Олеся Старжинская. Она будет курировать здравоохранение, сферу труда и социального развития, а также управление ЗАГС и службу занятости населения. Министерство имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций региона возглавил Кирилл Баранчук, а заместителем министра здравоохранения стал Наири Варданян.

В Ростовской области для ремонтно-восстановительных работ в отопительных сезон сформировали около 1,4 тысячи бригад. Для устранения внештатных ситуаций привлекли почти 5 тыс. человек и свыше 1,7 тыс, единиц техники.

Ростовское управление ФАС добилось возврата в бюджет 39 млн руб., которые незаконно получили арендаторы торговых точек. Несколько компаний города и городское Управление торговли и бытового обслуживания вступили в сговор, ограничивающий конкуренцию. Нарушения касались конкурсных процедур 2021-2022 годов на размещение нестационарных торговых объектов.

Сотрудники УФСБ России по Ростовской области задержали 29-летнюю жительницу Ростова-на-Дону, причастную к производству 7,7 кг мефедрона для продажи через интернет-магазины.

Распоряжением главы Ростовской области Самвел Аракелян назначен на должность советника губернатора.