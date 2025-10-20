На Дону в отопительный сезон задействовали почти 1,4 тысячи ремонтных бригад

В Ростовской области для ремонтно-восстановительных работ в отопительных сезон сформировали около 1,4 тысячи бригад. Об этом сообщила министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная. Для устранения внештатных ситуаций привлекли почти 5 тыс. человек и свыше 1,7 тыс, единиц техники.

Полноценно отопительный сезон начался в 35 городах и районах области. Еще в 19 муниципалитетах теплоснабжение осуществляется не в полном объеме. Перебои наблюдаются в Азове, Батайске, Волгодонске, Донецке, Новочеркасске, Ростове-на-Дону, Таганроге, Шахтах, Азовском, Зерноградском, Каменском, Константиновском, Красносулинском, Куйбышевском, Матвеево-Курганском, Неклиновском, Октябрьском, Песчанокопском, Цимлянском районах. Последним к теплу 20 октября начал подключаться Сальский район.

Процесс запуска отопления занимает до двух недель, в зависимости от протяженности систем и количества потребителей. Время также уходит на ликвидацию аварийных ситуаций.

Так, из-за нештатной ситуации на улице Макаренко в Новочеркасске без тепла временно остались более 8 тыс. человек в 46 многоквартирных домах, а также два детсада и другие учреждения. Аварийные бригады устраняют неполадки. Нет отопления и в Неклиновском районе. Там до сих пор не включено 109 котельных, нет тепла в домах и на соцбъектах. Задержку объясняют отсутствием поставок газа из-за опоздания с оформлением графика погашения долгов ресурсникам.

Мария Хоперская