ФАС взыскала 39 млн рублей с компаний за манипуляции с торговыми точками

Ростовское управление ФАС добилось возврата в бюджет 39 млн руб., которые незаконно получили арендаторы торговых точек. Об этом сообщили в региональном антимонопольном ведомстве.

Служба установила, что несколько компаний города и городское Управление торговли и бытового обслуживания вступили в сговор, ограничивающий конкуренцию. Нарушения касались конкурсных процедур 2021-2022 годов на размещение нестационарных торговых объектов.

Победителями торгов стали ООО «Паллада», «Бетта», «ЛЕО», «Спектр», «Альфа» и «Меркой». Они получили преимущество благодаря искусственным барьерам, которые установил заказчик: завышенный невозвратный задаток и избыточные бюрократические требования отсекли других претендентов.

Получив право на размещение объектов, фирмы существенно завышали плату за субаренду по сравнению с арендой муниципальной земли. Например, «Паллада» арендовала участок за 7,2 тыс. руб. в месяц, а сдавала его в субаренду по цене до 90 тыс. руб. — более чем в 11 раз дороже. Разница не поступала в городскую казну, а оседала у посредников по фиктивным договорам.

Антимонопольная служба выяснила, что компании занимались исключительно сдачей в аренду торговых мест. Это свидетельствует о том, что их создали специально для победы в конкурсах и извлечения необоснованной выгоды.

ФАС потребовала расторгнуть противозаконные соглашения и вернуть незаконно полученные деньги. Арбитражный суд Северо-Кавказского округа поддержал позицию ведомства.

Все организации выполнили предписание и вернули в бюджет более 39 млн руб. Виновных должностных лиц привлекли к административной ответственности.

Валентина Любашенко