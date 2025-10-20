На Дону ФСБ задержала лаборанта интерент-магазинов по продаже наркотиков

Сотрудники УФСБ России по Ростовской области задержали 29-летнюю жительницу Ростова-на-Дону, причастную к производству 7,7 кг мефедрона для продажи через интернет-магазины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, цех по производству наркотиков подозреваемая организовала в своем домовладении в Аксайском районе. Выступая в роли «лаборанта», фигурантка готовила запрещенные вещества для продажи в сети интернет.

«На месте организации производства сотрудниками УФСБ России по Ростовской области изъято свыше 7,7 кг наркотического средства — мефедрона, а также химическое оборудование и прекурсоры»,— отмечают в ведомстве.

В отношении ростовчанки возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК России «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Наталья Белоштейн