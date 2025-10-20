Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На должность советника губернатора Дона назначен Самвел Аракелян

Распоряжением главы Ростовской области Самвел Аракелян назначен на должность советника губернатора. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по физической культуре и спорту.

Фото: пресс-служба Минспорта Ростовской области

Господин Аракелян — заслуженный тренер России, заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, последние десять лет занимал пост министра по физической культуре и спорту Ростовской области.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», 19 сентября от должностей были освобождены два заместителя губернатора и три региональных министра. В числе последних был и господин Аракелян.

Наталья Белоштейн

