Блогера, бросившего младенца в сугроб в Сочи, переобъявили в розыск

Блогера Сергея Косенко, снявшего в 2024 году на Красной Поляне видео с бросанием грудного ребенка в сугроб, 20 октября переобъявили в розыск. Об этом свидетельствуют данные в базе МВД России.

«Косенко Сергей Сергеевич разыскивается по статье УК. Место рождения: Венгрия, г. Кечкемет. Дата рождения: 23.08.1987 г. Национальность: русский»,— говорится в базе розыска МВД.

В середине января Басманный суд Москвы заочно арестовал блогера и объявил его в международный розыск. Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана на два месяца с момента задержания или экстрадиции в Россию. Мосгорсуд подтвердил законность принятого решения.

Как пишет ТАСС, возможной причиной повторного объявления в розыск стало новое уголовное дело. В начале апреля Никулинский суд Москвы признал Косенко виновным в пропаганде наркотиков и назначил штраф 50 тыс. руб.

Суд рассмотрел протокол со второй попытки из-за отсутствия в материалах места и времени совершения правонарушения, а также непроведенной экспертизы. 17 октября апелляция признала штраф законным.

Первоначально в розыск блогера объявили после публикации в 2024 году видео, снятого в горах Сочи. Сергей Косенко пытался оправдаться, утверждая, что бросал в снег куклу.

Против него возбудили уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию ребенка и покушении на причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии (ст. 156 УК РФ и ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 111 УК РФ). В рамках уголовного дела блогеру грозит до 10 лет колонии.

Анна Гречко