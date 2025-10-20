Первая Портовая Компания одержала победу в авторитетной HR-премии страны — «Хрустальная пирамида»!

Компания победила сразу в трех номинациях, что стало ярким доказательством системной комплексной работы по развитию сотрудников и территорий присутствия Группы.

Наши победы:

1 место — «Формирование культуры ответственного поведения среди сотрудников» (ООО «Управление транспортными активами»). Мы не просто рассказывали о правилах безопасности, а формировали осознанное и ответственное отношение к ним. С помощью визуальных коммуникаций мы вывели понимание норм на новый уровень, сделав их частью повседневной практики каждого. Особенной частью проекта стал комикс по безопасности, созданный на основе рисунков детей сотрудников.

— «Организация с лучшей социальной политикой» (АО «Туапсинский морской торговый порт»). Признание того, что социальная политика компании — одна из самых сильных и продуманных в России. Программа «Благополучие» охватывает заботу о здоровье, поддержку семей, развитие корпоративной культуры и внимание к ветеранам. 3 место — «Лучший проект в области социальной политики в регионе» (АО «Туапсинский морской торговый порт»). Эта награда подтверждает, что локальные инициативы действительно меняют жизнь к лучшему. Команда ТМТП доказала, что мы — неотъемлемая и социально ответственная часть региона, в котором работаем.

Почему мы гордимся победой?

Это про ценности — три награды складываются в единую картину: Первая Портовая Компания инвестирует в людей, заботится об их благополучии и ставит безопасность во главу угла.

— три победы из пятнадцати номинаций укрепляют наши позиции как лидера в сфере ESG, корпоративной культуры и социальной ответственности. Это про команду — каждая награда стала результатом труда и вовлечённости множества людей. Спасибо каждому, кто вносит вклад в нашу общую культуру!

Группа ППК гордится этим достижением — это мощный стимул для новых свершений!

Мы продолжим создавать комфортные условия для работы и жизни, внося вклад в развитие территорий и качество жизни людей.