Винодельня РПЦ «Усадьба Мезыбь» планирует развивать энотуризм под Геленджиком

Основанная Русской православной церковью винодельня «Усадьба Мезыбь» (входит в ООО «Мезыбь») рассматривает возможность постепенного развития туристического направления в окрестностях Геленджика. Об этом сообщают «Ведомости.Юг» со ссылкой на директора предприятия Светлану Дмитриеву.

По ее словам, предприятие имеет статус закрытого объектa, поэтому визиты на территорию основного производства недоступны для широкой публики.

«Мы понимаем, что нужен туризм, для этого я предполагаю сделать в ближайшие два года на нижнем плато дегустационную зону, видовую площадку с шатром», — отметила госпожа Дмитриева.

Сейчас территорию винодельни посещают только представители профессиональных сообществ и сомелье. Также компания рассматривает возможность строительства второго производственного корпуса площадью около 2,5 тыс. кв. м ниже по склону от основной площадки.

«Если мы изыщем средства на этот второй корпус, у меня в планах сделать эстакаду – переход из старого корпуса в новый, чтобы люди шли и смотрели сверху на емкости и при этом не посещали объект», — добавила директор.

