На Кубани 15 октября ожидается облачная погода с прояснениями и порывами ветра до 20 м/с

В Краснодарском крае 15 октября прогнозируют переменную облачность, местами пройдут дожди, а в горных районах возможны осадки в виде мокрого снега. Об этом сообщает Краснодарский ЦГМС.

В первой половине дня местами ожидаются порывы западного ветра до 20 м/с, возможны туманы. Температура воздуха ночью составит +4…+9°, днем — +10…+15°. В горах — от –2 до +3°.

На Черноморском побережье ночью прогнозируется +8…+13°. Днем потеплеет до +12…+17°.

В Краснодаре — облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь, ночью и утром — туман, температура от +6…+8° ночью до +11…+13° днем.

В Анапe, Геленджике и Новороссийске местами пройдет небольшой дождь, днем воздух прогреется до +14…+16°/

В Горячем Ключе и Туапсе ожидаются осадки, в последнем ночью возможна гроза