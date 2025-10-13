Суд оставил бизнесмена Алексея Боброва в СИЗО

Свердловский областной суд оставил без изменения решение Верх-Исетского районного суда об аресте бизнесмена Алексея Боброва до 15 ноября, сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Напомним, Верх-Исетский райсуд арестовал Алексея Боброва 24 сентября по обвинению в мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, топ-менеджер «Корпорации СТС» Татьяна Черных, экс-совладелец «Облкоммунэнерго», бизнесмен Алексей Бобров, бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов и экс-руководитель АО «Объединенная теплоснабжающая компания» (ОТСК), дочернего предприятия «Облкоммунэнерго», Антон Боликов похитили более 1 млн руб. из областного бюджета. Вину она отрицает.

Татьяна Черных, Олег Чемезов и Антон Боликов также остаются под арестом до 15 ноября.

Аресты произошли после подачи иска о национализации активов Артема Бикова и Алексея Боброва по иску Генпрокуратуры РФ. 10 октября в доход государства изъяты акции «Корпорации СТС», «СУЭНКО», «Делового дома на Архиерейской» и «Облкоммунэнерго» и других компаний.

В исковом заявлении надзорный орган указал, что холдинг «Корпорация СТС», бенефициарами которого значатся Артем Биков и Алексей Бобров, в 2015 году незаконно приватизировал государственное имущество «Облкоммунэнерго», принадлежавшее Свердловской области.

