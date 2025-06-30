Сысерти могут подложить свиней

На участке в Сысертском муниципальном округе, где планировали построить мусоросортировочный комплекс «Екатеринбург-Юг», может появиться птицеферма или свиноводческий комплекс. Об этом рассказал концессионер Алексей Бобров. По его словам, для мусорного комплекса участок подберут в течение 12–18 месяцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Бобров

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Алексей Бобров

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В субботу, 28 июня, врио губернатора Свердловской области Денис Паслер объявил, что регион отказывается от проекта строительства мусоросортировочного комплекса «Екатеринбург-Юг» на участке под Сысертью. «Концессию, которая ранее была заключена, будем расторгать. Она содержит условия, которые противоречат интересам региона и жителей»,— заявил тогда господин Паслер.

Концессию о строительстве к 2026 году мусоросортировочного комплекса «Екатеринбург-Юг» правительство Свердловской области заключило с ООО «Экологические системы» («дочка» АО «Облкоммунэнерго») в 2021 году. Первоначально ее сумма составляла 11 млрд руб. Однако, когда проект представили в 2023 году, местные жители выступили против него и несколько раз пытались инициировать референдум о строительстве комплекса. В апреле 2025 года Минсельхоз РФ призвал отказаться от строительства полигона, в мае прокуратура и Россельхознадзор обратили внимание на нарушения в распоряжении участком, принадлежащем ООО «Экологические системы».

Представитель акционеров «Корпорации СТС» (АО «Облкоммунэнерго») Алексей Бобров 30 июня заявил журналистам, что благодарен Денису Паслеру за решение о прекращении проекта. «Долго мы к этому шли. Это решение несколько отбрасывает область назад, но, с моей точки зрения, оно было необходимо»,— сказал он.

Алексей Бобров сообщил, что компания пока не получала уведомления о расторжении концессии, а за время действия договора из бюджета области компании средства не перечислялись.

Он добавил, что в течение последних полутора-двух лет концессионер сам настаивал на отказе от соглашения. По его словам, в 2021 году не было санкционных ограничений, из-за которых реализация проекта теперь подорожала, а строительная инфляция сейчас — около 30% в год, что тоже сказывается на стоимости.

Бизнесмен сравнил проект концессии с устаревшим зданием, которое «проще построить заново, чем модернизировать». Отвечая на вопросы журналистов, он добавил, что с отменой проекта был согласен и предыдущий глава региона Евгений Куйвашев (в марте его сменил Денис Паслер), однако он «действовал в своей логике»: возможно, стремился найти замену текущему проекту, а затем уже расторгнуть концессию.

По словам господина Боброва, необходимость в полигоне не отпала, и проект будет реализован в любом случае, но на другой площадке. Он рассказал, что первоначально рассматривалось около 20 вариантов размещения, но многие из них не подошли.

Например, вариант под Дегтярском не подошел из-за артезианских вод поблизости. Участки на севере Свердловской области не подходят из-за того, что проезд транспорта с отходами к ним будет дорогим.

Господин Бобров пояснил, что у участка для полигона много ограничений, в их числе — наличие грунтовых вод, близость населенных пунктов, водных объектов, здравоохранительной инфраструктуры, аэропортов. «Мы не самая безземельная страна, но в больших агломерациях найти площадку очень сложно»,— сказал бизнесмен. Новые параметры проекта должны стать известны, по прогнозам Алексея Боброва, через год-полтора.

На освободившемся участке возле Сысерти (он принадлежит ООО «Экологические системы») планируют разместить сельскохозяйственное предприятие — птицефабрику или свиноферму.

Анна Капустина