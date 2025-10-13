Главные новости за 13 октября: Белгород, Воронеж, Курск, Орел, Тамбов

В Белгороде снова сумрак: на части городских улиц, уже пятый раз за неделю, ограничили освещение. В мэрии говорят, что это поможет стабилизировать энергосистему в условиях, когда по ней регулярно бьют ВСУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вечерний Курск

Фото: Яков Поспехов, Коммерсантъ Вечерний Курск

Фото: Яков Поспехов, Коммерсантъ

Впрочем, украинская армия не ограничивает себя инфраструктурой. Вечером беспилотник атаковал парковку одного из предприятий в селе Дорогощь, расположенном меньше, чем в десятке километров от границы. На месте погиб мирный житель.

Потери и в Курской области. В Рыльском районе беспилотник атаковал машину, которая ехала по дороге между деревнями Ломакино и Акимовка: погибла 40-летняя мирная жительница, которая вела автомобиль — никто из трех пассажиров не пострадал.

А губернатор Александр Хинштейн устроил очередной разнос в прямом эфире — отчитал врио министра здравоохранения Екатерину Письменную за то, что ведомство не выполнило поручение и не проверило эффективность подконтрольной региону сети аптек «Курская фармация», которая регулярно получает бюджетные деньги за распространение льготных лекарств. Ссылка на нехватку компетенций была квалифицирована начальством как «бюрократические объяснения». Руководитель минздрава получила прозрачный намек от губернатора: «Я не знаю, Екатерина Васильевна, как при таком отношении мы будем работать дальше. Подумайте, пожалуйста, над этим».

Правительство Орловской области покинул первый заместитель губернатора, кадровый военный Владимир Ивановский. При этом совсем недавно в команду Андрея Клычкова влился другой силовик — многолетний бывший начальник регионального УМВД Юрий Савенков. Его место в свою очередь занял генерал-майор полиции Андрей Токарев, который вернулся на Орловщину с должности замначальника самарского УМВД.

Тамбовский губернатор Евгений Первышов организовал, пожалуй, самый массовый в Черноземье призыв в исполнительную власть людей, судьба которых связана с СВО. Советником по взаимодействию с предпринимателями стал ветеран Сергей Нефедов. Советником, который будет курировать взаимодействие с фондом «Защитники Отечества», — вдова Героя России Ольга Лапшина. И.о. министра экономической и инвестиционной политики назначен бывший херсонский чиновник Иван Сафронов.

Воронеж сегодня жил спортивными новостями. Триумфально вернувшийся на пост главного тренера «Факела» Олег Василенко прервал полосу неудач и вывел команду на вершину турнирной таблицы Первой лиги: «огнеопасные» победили на выезде ярославский «Шинник». А Олег Браташ возглавил местный хоккейный клуб «Буран», который недавно покинул Дмитрий Кравченко.

Юрий Голубь