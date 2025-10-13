Первый заместитель орловского губернатора уходит в отставку

В правительстве Орловской области подтвердили «Ъ-Черноземье» сообщение об отставке по собственному желанию первого заместителя губернатора региона Владимира Ивановского.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Владимир Ивановский

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Господин Ивановский перешел на работу в правительство Орловской области в конце 2021 года. До этого он был начальником главного управления военной полиции Минобороны РФ. На посту вице-губернатора по инфраструктуре он сменил ушедшего в отставку Игоря Тинькова, бывшего спикера горсовета Липецка. Владимир Ивановский курировал вопросы имущественного комплекса, контрольно-надзорной деятельности, ЖКХ, строительства, благоустройства, транспортной инфраструктуры, комплексного развития территорий, тарифообразования, ценовой политики, гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций.

Владимир Ивановский родился 24 апреля 1967 года в деревне Бигосово Витебской области. Окончил Волжское высшее военное строительное командное училище, Военную академию имени Фрунзе, Военную академию Генштаба. С 2003 года был начальником штаба Федеральной службы специального строительства РФ. С 2004 года руководил Военно-техническим университетом при Федеральном агентстве специального строительства. С 2012 года — глава Военной академии тыла и транспорта. С 2014 года возглавлял Военную академию материально-технического обеспечения имени генерала армии Хрулева. В августе 2016 года был назначен на должность начальника главного управления военной полиции Министерства обороны РФ. Доктор технических наук, профессор.

На прошлой неделе был назначен новый руководитель управления Следственного комитета России по Орловской области. Им стал Александр Полшаков, который с 2017 года возглавлял тамбовское ведомство.

Юрий Голубь