Курский губернатор Александр Хинштейн жестко раскритиковал врио минздрава

Врио министра здравоохранения Курской области Екатерина Письменная подверглась жесткой критике на заседании регионального правительства. Претензии губернатора Александра Хинштейна были связаны с невыполнением данного им в августе поручения проверить эффективность работы АО «Курская фармация». Компания, учредителем которой выступает Курская область, владеет сетью аптек, через которые минздрав распространяет лекарства для льготников.

Объясняя ситуацию, госпожа Письменная заявила, что у минздрава нет компетенций для такого рода проверок, в связи с чем ведомство обратилось в минфин. Комментируя реплику, врио министра финансов Елена Каськова заявила, что ей это «удивительно слышать».

«Из года в году “Курская формация” получает бюджетные средства — субсидию на возмещение расходов. Именно министерство здравоохранения готовит необходимые обоснования»,— объяснила госпожа Каськова. Она отметила, что у ее ведомства нет полномочий проверять деятельность акционерного общества — для этого была создана специальная ревизионная комиссия, в которую вошли представители минздрава, минфина и минимущества.

«Ревизия не проводится, потому что именно представитель министерства здравоохранения, который является руководителем группы, очевидно, имея какое-то непонимание и нежелание проводить эту ревизию, препятствует этой деятельности»,— озвучила свою позицию министр финансов.

После короткой дискуссии между руководительницами ведомств свое мнение высказал господин Хинштейн.

«Я констатирую явное нежелание минздрава разобраться в деятельности “Курской формации” и с острейшей проблемой обеспечения лекарствами населения. Это вызывает у меня самое серьезное непонимание и возмущение, учитывая количество нареканий на работу минздрава, которые я слышу постоянно. Вместо того, чтобы искать пути решения, вы уходите в какие-то бюрократические объяснения. Меня это категорически не устраивает. Я не знаю, Екатерина Васильевна, как при таком отношении мы будем работать дальше. Подумайте, пожалуйста, над этим»,— обратился губернатор к Екатерине Письменной.

По данным kartoteka.ru, АО «Курская фармация» было зарегистрировано в 2003 году в Курске как сеть аптек. Гендиректор — Игорь Осипов. Учредитель — Курская область. Выручка за 2024 год составила 348,1 млн руб., чистая прибыль — 24,8 млн руб.

В середине августа господин Хинштейн высказывал желание «оторвать руки» подрядчикам за плохой ремонт пострадавшего от украинских атак жилья.

Юрий Голубь