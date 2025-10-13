Воронежский «Факел» возглавил турнирную таблицу Первой лиги

По итогам 14-го тура Первой лиги воронежский футбольный клуб «Факел» занял первое место в турнирной таблице чемпионата. Это произошло после победы «огнеопасных» над уральским «Шинником» на выезде. Матч прошел 11 октября в Ярославле и завершился со счетом 0:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Футболисты и тренеры воронежского «Факела» после матча в Ярославле

Фото: воронежский ФК «Факел» Футболисты и тренеры воронежского «Факела» после матча в Ярославле

Фото: воронежский ФК «Факел»

Гол на 58-й минуте встречи забил полузащитник Николай Гиоргобиани. По данным воронежского губернатора Александра Гусева, выездной матч посетили 500 болельщиков «Факела».

Глава региона назвал игру «сложной», в том числе из-за осенней погоды и «тяжелого» поля.

«Первый тайм прошел напряженно. Во втором тайме "Факел" прибавил, забрал инициативу и заслуженно вышел вперед — команда сыграла собранно. Победа в тяжелых условиях принесла важные очки и дала возможность укрепиться на первой строчке в турнирной таблице»,— считает Александр Гусев.

Главный тренер воронежцев Олег Василенко на послематчевой конференции назвал гол Николая Гиоргобиани «командным». «Мы сыграли командой, сыграли дисциплинированно, сыграли строго по плану. Мы верили в победу. Мне кажется, мы заслужили эту победу»,— добавил наставник «Факела».

В рамках 15-го тура Первой лиги воронежский клуб примет дома волгоградский «Ротор», занимающий третье место в турнирной таблице. Игра пройдет 20 октября в 19:30.

Алина Морозова