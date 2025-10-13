Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Воронежский «Факел» возглавил турнирную таблицу Первой лиги

«Факел» вышел в лидеры Первой лиги после победы над «Шинником»

По итогам 14-го тура Первой лиги воронежский футбольный клуб «Факел» занял первое место в турнирной таблице чемпионата. Это произошло после победы «огнеопасных» над уральским «Шинником» на выезде. Матч прошел 11 октября в Ярославле и завершился со счетом 0:1.

Футболисты и тренеры воронежского «Факела» после матча в Ярославле

Футболисты и тренеры воронежского «Факела» после матча в Ярославле

Фото: воронежский ФК «Факел»

Футболисты и тренеры воронежского «Факела» после матча в Ярославле

Фото: воронежский ФК «Факел»

Гол на 58-й минуте встречи забил полузащитник Николай Гиоргобиани. По данным воронежского губернатора Александра Гусева, выездной матч посетили 500 болельщиков «Факела».

Глава региона назвал игру «сложной», в том числе из-за осенней погоды и «тяжелого» поля.

«Первый тайм прошел напряженно. Во втором тайме "Факел" прибавил, забрал инициативу и заслуженно вышел вперед — команда сыграла собранно. Победа в тяжелых условиях принесла важные очки и дала возможность укрепиться на первой строчке в турнирной таблице»,— считает Александр Гусев.

Почему Олег Василенко вернулся на пост главного тренера «Факела»

Главный тренер воронежцев Олег Василенко на послематчевой конференции назвал гол Николая Гиоргобиани «командным». «Мы сыграли командой, сыграли дисциплинированно, сыграли строго по плану. Мы верили в победу. Мне кажется, мы заслужили эту победу»,— добавил наставник «Факела».

В рамках 15-го тура Первой лиги воронежский клуб примет дома волгоградский «Ротор», занимающий третье место в турнирной таблице. Игра пройдет 20 октября в 19:30.

Алина Морозова