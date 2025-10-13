В понедельник в Белгороде отключили уличное освещение пятый раз за неделю

13 октября на части улиц Белгорода вновь ограничили уличное освещение, сообщил мэр города Валентин Демидов. По его словам, потребление за счет этого снижено со средних 13 МВт до 5–6 МВт. Высвободившаяся мощность используется для восстановления поврежденных сетей, а также позволяет стабилизировать подачу электроэнергии «за счет эффективного перераспределения», что необходимо для стабилизации энергосистем в «сложных условиях», поясняют власти.

Фото: Ъ-Черноземье

За прошедшие сутки ВСУ атаковали восемь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 88 беспилотников и 21 боеприпаса. В результате ранены девять мирных жителей. Разрушения получили 13 жилых помещений и 23 транспортных средства. https://www.kommersant.ru/doc/

Мария Свиридова