Губернатор Тамбовской области назначил советником вдову погибшего на СВО Героя России

Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов на оперативном совещании в понедельник, 13 октября, объявил о кадровых изменениях в облправительстве. Назначены трое областных министров, руководитель департамента и глава управления, двое советников губернатора — всего семь назначений. Один из советников — ветеран специальной военной операции, вторым советником стала вдова военнослужащего, погибшего на СВО Героя России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Офис правительства Тамбовской области

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Офис правительства Тамбовской области

Всего четверо из назначенных сегодня в Тамбовской области чиновников имеют опыт, связанный с СВО, военной службой, либо работой в «новых регионах». Евгений Первышов, напомним, сам — участник СВО, член федеральной кадровой программы «Время героев».

В частности, и.о. министра экономической и инвестиционной политики Тамбовской области назначен бывший херсонский чиновник Иван Сафронов. Господин Первышов так прокомментировал это: «Все кадровые назначения абсолютно неслучайны, заслуженны. Сафронов уже работал непосредственно в Тамбовской области, сейчас возвращается. Достойно себя проявил на службе в Херсонской области. Я связывался с руководством, получил положительную рекомендацию». «Рассчитываю, что опыт, который еще дополнительно вы приобрели в достаточно сложном регионе, сейчас сможете реализовать непосредственно на этой должности»,— сказал губернатор новому подчиненному. С января 2023 года пост тамбовского министра экономики в статусе и.о. занимал Виктор Иванов, бывший управляющий дополнительным офисом «Тамбов» Мособлбанка. Официальных данных о его увольнении не было.

Господин Сафронов, как сообщили в облправительстве, имеет два высших образования — экономическое и юридическое, ученую степень кандидата экономических наук. С 2002 года начал деятельность в органах власти Тамбовской области, занимал различные должности в экономическом блоке облправительства, работал в профильном управлении. С мая 2023 года работал в Херсонской области, возглавлял региональное министерство промышленности и торговли.

Советником губернатора по вопросам «координации взаимодействия с предпринимателями» назначен ветеран СВО, участник региональной кадровой программы «Герои Тамбовщины» Сергей Нефедов. Ранее советника по этому профилю у тамбовского губернатора не было. Губернатор на планерке подчеркнул: «Сергей Валерьевич Нефедов — участник СВО. Как я говорил, мы из того кадрового резерва, который сформируем по программе "Герои Тамбовщины" будем, предлагать различные направления». «Здесь вы будете курировать и взаимодействовать и с блоком промышленности, и с блоком инвестиций»,— сказал господин Первышов советнику.

По данным облправительства, господин Нефедов окончил Тамбовский государственный технический университет, имеет два высших образования: техническое и с сфере связей с общественностью. Стаж работы в организациях региона составляет около десяти лет. Ранее возглавлял департамент развития и продвижения бизнеса на тамбовском заводе «Комсомолец».

Советником губернатора, который будет курировать вопросы взаимодействия с фондом «Защитники Отечества», назначена вдова Героя России, участника СВО Ольга Лапшина. Ее супруг, Герой России посмертно гвардии прапорщик Артур Лапшин погиб в январе 2023 года. Ранее должности советника по взаимодействию с фондом в облправительстве не было. «Ольга Витальевна, по моей рекомендации, будет курировать и взаимодействовать с фондом "Защитники Отечества", это все без исключения блоки. Вопросы очень сложные и непростые, которые она берет на свои плечи»,— прокомментировал назначение господин Первышов.

По данным облправительства, госпожа Лапшина — уроженка Курска. Имеет два высших образования: строительное и педагогическое. У нее «большой стаж работы в образовании и на управленческих должностях».

Также имеющий военный бэкграунд Александр Саянов назначен и.о директора департамента административно-хозяйственной работы и контрактной службы аппарата правительства Тамбовской области. «Александр Анатольевич тоже достойный человек. Тоже достаточно серьезный послужной список: военная служба, ну и, конечно же, большой хозяйственный блок, который вам необходимо здесь наладить, систематизировать. Очень рассчитываю на вашу помощь»,— прокомментировал это назначение господин Первышов.

Как было сказано на совещании, господин Саянов — уроженец Тамбова, окончил Военную академию тыла и транспорта в городе Вольск по специальности «менеджмент». До последнего назначения проходил воинскую службу, в том числе на руководящих должностях.

Еще трое высокопоставленных чиновников в облправительстве сегодня избавились от приставки и.о.

Министром топливно-энергетического комплекса и ЖКХ области назначен Константин Шульгин, ранее занимавший должность в статусе и.о. Его предшественница Елена Бабикова, как сообщал «Ъ-Черноземье», покинула пост в декабре 2024 года после того, как против нее было возбуждено уголовное дело по факту превышения полномочий.

Дмитрий Сомов, также ранее занимавший должность как и.о, назначен министром экологии и природных ресурсов области. Пост был вакантным после того, как прошлый министр Алла Албегова в январе 2025 года уволилась «по собственному желанию».

Также начальником управления по работе с обращениями граждан облправительства назначен Сергей Моисеев, ранее руководивший управлением гослужбы.

Тамбовский губернатор на планерке призвал новых чиновников «работать честно и открыто, уметь брать на себя ответственность, действовать непосредственно в нашей команде, и главное — трудиться на благо жителей и каждый день оправдывать то доверие, которое нам оказывают».

Арина Чеканова, Сергей Калашников