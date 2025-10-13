Мирная жительница погибла из-за атаки дрона на автомобиль в Курской области

Дрон ВСУ атаковал автомобиль на участке дороги между деревнями Ломакино и Акимовка Рыльского района Курской области. В результате погибла 40-летняя женщина. Об этом накануне вечером сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Судя по сообщению главы региона, мирная жительница, которая погибла из-за атаки, была за рулем автомобиля. Трое ее пассажиров не пострадали.

В Минобороны РФ сообщили, что с 20:15 до 23:00 воскресенья, 12 октября, над Россией уничтожили 37 беспилотников, в том числе два — над Курской областью и один — над Белгородской.

