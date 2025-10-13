Олег Браташ возглавит воронежский хоккейный клуб «Буран»

Олег Браташ назначен на пост главного тренера воронежского хоккейного клуба «Буран» (играет в Высшей хоккейной лиге, втором по силе чемпионате РФ по хоккею). Заслуженный тренер России приступит к работе 15 октября. Об этом сообщили в пресс-службе команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Браташ

Фото: Илья Смирнов, Коммерсантъ Олег Браташ

Фото: Илья Смирнов, Коммерсантъ

Господин Браташ родился в 1966 году. Выступал на позиции вратаря, получил звание мастера спорта СССР. Закончил игровую карьеру в 1999 году, после чего стал тренером. Работал в клубах суперлиги и КХЛ: СКА (Санкт-Петербург), «Локомотив» (Ярославль), «Лада» (Тольятти).

В начале октября представители «Бурана» сообщили о расторжении контракта с главным тренером Дмитрием Кравченко. Игорь Гаврилов был назначен исполняющим обязанности рулевого команды.

Мария Свиридова