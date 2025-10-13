Андрей Токарев возглавил УМВД России по Орловской области

Генерал-майор полиции Андрей Токарев стал начальником управления Министерства внутренних дел по Орловской области — в таком качестве во время видеоконференции его представил личному составу министр Игорь Зубов, сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Токарев (справа)

Фото: с сайта 57.мвд.рф Андрей Токарев (справа)

Фото: с сайта 57.мвд.рф

На этом посту господин Токарев сменил Юрия Савенкова, который руководил региональным управлением ведомства с 2009 года. В начале сентября господин Савенков перешел на работу в областное правительство в статусе и. о. замгубернатора по региональной безопасности.

Андрею Токареву 52 года. В органах УМВД — с 1997 года. Работал в ГРОВД города Ливны Орловской области. В 2011 году назначен на должность начальника ливенского межмуниципального отдела МВД России, в 2018-м стал заместителем начальника УМВД по Орловской, а в 2020-м — по Самарской области. Юрий Савенков родился в 1955 году в Курской области. В 1983 году окончил юридический факультет Воронежского госуниверситета. В органах внутренних дел проработал свыше 40 лет, прошел путь от оперуполномоченного уголовного розыска ГУ МВД по Воронежской области до начальника УМВД по Орловской области. Имеет звание генерал-майора милиции.

На прошлой неделе был назначен новый руководитель управления Следственного комитета России по Орловской области. Им стал Александр Полшаков, который с 2017 года возглавлял тамбовское ведомство.

Юрий Голубь