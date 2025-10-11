Главные новости за 11 октября. Ростов-на-Дону и область

По итогам 2024 года объем инвестиций в экономику города Таганрога Ростовской области достиг 27,8 млрд рублей, что стало рекордом за последние 10 лет и превысило показатель предыдущего года на 22,1%. В городе реализуются 74 инвестиционных проекта общей стоимостью 14,9 млрд рублей.

Аграрии Южного федерального округа за девять месяцев 2025 года получили от Россельхозбанка 351 млрд руб., что в 2,8 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба РСХБ. Льготное кредитование в рамках госпрограмм составило 76,6 млрд руб., увеличившись за год в 1,6 раза. Основная часть средств пришлась на Краснодарский край — 268,1 млрд руб., и Ростовскую область — 73,8 млрд руб.

Аэропорт Платов в Ростове-на-Дону не откроется в ближайшее время — Росавиация опровергла сообщения СМИ о запуске авиарейсов с 26 октября. Объект по-прежнему закрыт для гражданских перевозок, пишет ТАСС. Причина сохранения режима — безопасность полетов: руководство авиационного агентства не располагает новыми данными для снятия ограничений, введенных еще в феврале 2022 года.

В течение прошедшей ночи, с 23.00 10 октября до 7.00 11 октября, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили в Ростовской области 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщает Министерство обороны России.

В Ростовской области перед судом предстанут два предпринимателя, обвиняемые в попытке похитить из бюджета свыше 30 миллионов рублей путем фальсификации налоговых деклараций по НДС, сообщает пресс-служба донской полиции. С 2021 по 2023 год злоумышленники по сговору подавали в налоговые органы заведомо ложные документы, искажая данные о своих финансовых операциях с другими компаниями. Их цель состояла в незаконном возмещении НДС из федерального бюджета на сумму, превышающую 30 миллионов рублей. Однако налоговая инспекция вскрыла несоответствия в документах и отказала в выплате средств, тем самым предотвратив ущерб бюджету.

Ростовская область не будет менять маршрут Западной хорды, так как он оптимален, заявили в региональном министерстве транспорта. При разработке проектной документации рассматривали различные варианты трассировки, но окончательный маршрут признали оптимальным и соответствующим природоохранному законодательству РФ. Госэкспертиза одобрила второй этап строительства хорды, протяженность которого составит 12,25 километра. Он соединит трассу Р-280 «Новороссия» и Западный мост через Дон в районе Кумженской рощи.