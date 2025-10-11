Таганрог поставил десятилетний рекорд по привлечению инвестиций

По итогам 2024 года объем инвестиций в экономику города Таганрога Ростовской области достиг 27,8 млрд рублей, что стало рекордом за последние 10 лет и превысило показатель предыдущего года на 22,1%. Об этом сообщили в своих Telegram-каналах глава Таганрога Светлана Камбулова и министр промышленности и энергетики региона Андрей Савельев.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

В городе реализуются 74 инвестиционных проекта общей стоимостью 14,9 млрд рублей. Среди них — проект компании ООО «Синара ГТР-Таганрог» по созданию городской трамвайной сети и строительство завода сельскохозяйственной техники Таганрогского филиала АО «Клевер». Кроме того, модернизация, реконструкция и техническое перевооружение крупных промышленных предприятий города продолжаются в рамках приоритетных программ губернаторских инвестиций.

Реализация этих проектов уже дала ощутимые результаты: по итогам 2024 года в городе появилось свыше 600 рабочих мест, а с начала 2025 года создано еще более 200 новых рабочих мест.

Станислав Маслаков