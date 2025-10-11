Минувшей ночью в Ростовской области уничтожили 15 беспилотников

В течение прошедшей ночи, с 23.00 10 октября до 7.00 11 октября, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили в Ростовской области 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Всего, по данным Минобороны, в указанный временной интервал в регионах РФ военные сбили 42 вражеских БПЛА. Так, 19 аппаратов силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили над Волгоградской областью, три – над Ульяновской, по два – над Воронежской областью и Республикой Башкортостан, один – над Саратовской областью.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», минувшей ночью военные сбили украинские беспилотники в шести районах Дона. Никто из людей не пострадал.

Ефим Мартов