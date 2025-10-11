Ростовских бизнесменов подозревают в попытке украсть у государства 30 млн рублей

В Ростовской области перед судом предстанут два предпринимателя, обвиняемые в попытке похитить из бюджета свыше 30 миллионов рублей путем фальсификации налоговых деклараций по НДС, сообщает пресс-служба донской полиции.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

С 2021 по 2023 год злоумышленники по сговору подавали в налоговые органы заведомо ложные документы, искажая данные о своих финансовых операциях с другими компаниями. Их цель состояла в незаконном возмещении НДС из федерального бюджета на сумму, превышающую 30 миллионов рублей. Однако налоговая инспекция вскрыла несоответствия в документах и отказала в выплате средств, тем самым предотвратив ущерб бюджету.

В отношении бизнесменов возбуждено уголовное дело по статье о покушении на мошенничество в особо крупном размере, дело скоро направят в суд для рассмотрения.

Станислав Маслаков