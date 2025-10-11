Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Кредитование аграриев Юга РФ выросло почти втрое

Аграрии Южного федерального округа за девять месяцев 2025 года получили от Россельхозбанка 351 млрд руб., что в 2,8 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба РСХБ.

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Льготное кредитование в рамках госпрограмм составило 76,6 млрд руб., увеличившись за год в 1,6 раза. Основная часть средств пришлась на Краснодарский край — 268,1 млрд руб., и Ростовскую область — 73,8 млрд руб. Доля льготных кредитов в этих регионах различается — от 19% в Краснодаре до 74% в Волгоградской области. Малый и средний агробизнес округа получил почти 13 млрд руб. На сезонные полевые работы банк выделил 113,9 млрд руб., что на 20% больше прошлогоднего объема. Каждый пятый рубль из этой суммы предоставлен на льготных условиях. Лидерами по привлечению средств на сезонные работы стали аграрии Ростовской области с 57,5 млрд руб. и Краснодарского края с 49,5 млрд руб.

По словам директора ростовского филиала РСХБ Ларисы Туишевой, рост объемов кредитования связан с внедрением современных технологий, включая искусственный интеллект, что ускоряет выдачу средств, а также с последствиями погодных аномалий, приведших к введению режимов ЧС и ставших стимулом для укрепления партнерства с сельхозпроизводителями.

Станислав Маслаков

