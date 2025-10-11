Росавиация опровергла слухи об открытии аэропорта Ростова-на-Дону

Аэропорт Платов в Ростове-на-Дону не откроется в ближайшее время — Росавиация опровергла сообщения СМИ о запуске авиарейсов с 26 октября. Объект по-прежнему закрыт для гражданских перевозок, пишет ТАСС.

Причина сохранения режима — безопасность полетов: руководство авиационного агентства не располагает новыми данными для снятия ограничений, введенных еще в феврале 2022 года.

Сейчас под запретом остаются аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Симферополя и Ростова-на-Дону, тогда как Геленджик возобновил работу в июле 2025 года, а Краснодар — в сентябре. Полеты в Платов будут невозможны как минимум до ноября, точные сроки открытия не называются ни самими авиационными властями, ни операторами. Воздушную гавань откроют только после подтверждения безопасности со стороны Минобороны и Росавиации, как это происходило ранее с Геленджиком и Элистой.

Станислав Маслаков