В Россию впервые доставили реликвии Будды

Из Индии в Калмыкию доставили реликвии Будды Шакьямуни. Их привезли на территорию России впервые в истории, сообщила пресс-служба правительства республики.

Специальный авиарейс из Индии приземлился сегодня утром в аэропорту Элисты. Реликвии будут выставлены в Центральном хуруле Калмыкии с 12 до 18 октября. Выставка организована Минкультом Индии вместе с Международной буддийской конфедерацией, Национальным музеем и Национальным центром искусств им. Индиры Ганди.

«Эти реликвии имеют огромную ценность для буддистов всего мира, поскольку они крайне редко покидают стены хранилища. И тот факт, что первыми право их увидеть получили именно жители Калмыкии, одного из регионов России, имеющего прямые связи с историей буддизма, говорит о многом»,— отметили в правительстве Калмыкии.

Святыни известны как «Реликвии Капилавасту» — по названию древнего города на месте современного Бихара, где, как считается, в 1898 году нашли гроб с останками основателя буддизма. В последние годы хранились в Национальном музее Индии.