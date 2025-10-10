Главные новости за 10 октября. Ростов-на-Дону и область

В Ростовской области 85% мягкой пшеницы урожая 2025 года соответствует продовольственному классу. Специалисты обследовали более 90% валового сбора мягкой и 100% твердой пшеницы. Общий сбор составил 7,5 млн тонн при урожайности 27,9 ц/га.

На Дону объем производства свеклы уменьшится на 60%. «Союзроссахар» прогнозирует падение производства сахарной свеклы в Ростовской области в 2,4 раза в 2025 году по сравнению с 2024-м.

В Южном федеральном округе за девять месяцев 2025 года разместили более 620,3 тыс. вакансий, из них дистанционный формат предлагали в 75,4 тыс. предложениях — это 12%, что на 6% чаще, чем в прошлом году. На Ростовскую область приходится почти треть (26%), или 19,3 тыс. предложений Юга с удаленной работой.

Ростовская таможня с начала 2025 года зарегистрировала более 33 тыс. статистических форм учета перемещения товаров в торговых отношениях с членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) — Беларусью, Казахстаном, Арменией и Киргизией. С начала года правоохранители также составили более 900 протоколов об административных и штрафов было взыскано на 360 тыс. руб.

Для создания инфраструктуры на участках многодетных семей в Ростовской области требуется 44 млрд руб. На данный момент в Ростовской области многодетные семьи обеспечены 27 тыс. земельных участков. Еще более 4 тыс. таких семей воспользовались земельными сертификатами. В очереди на получение земли либо сертификата стоят более 11 тыс. семей.

В Матвеевом Кургане эвакуировали жителей из-за неразорвавшихся БПЛА. Беспилотники обнаружили на улицах Светлой и Красноармейской.

Решением Цимлянского районного суда по совокупности статей к 15 годам колонии строгого режима приговорен Саид Абдул-Жамилович Берсанукаев по обвинению в убийстве 17-летней студентки.