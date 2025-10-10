В Ростовской области зарплаты удаленных сотрудников выросли на 33% в 2025 году

В Южном федеральном округе за девять месяцев 2025 года разместили более 620,3 тыс. вакансий, из них дистанционный формат предлагали в 75,4 тыс. предложениях — это 12%, что на 6% чаще, чем в прошлом году. На Ростовскую область приходится почти треть (26%) или 19,3 тыс. предложений Юга с удаленной работой. Об этом «Ъ-Ростов» сообщила пресс-служба платформы hh.ru.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По предоставленным «Ъ-Ростов» сведениям, 23% респондентов заявили, что хотят трудиться исключительно из дома, еще 26% выбирают гибридный формат, а 35% отметили, что при необходимости готовы сменить офис на удаленную работу.

«Таким образом, для соискателей дистанционная занятость уже не воспринимается как бонус, а стала обязательным требованием: почти половина кандидатов (48%) учитывают ее наличие при выборе работодателя. При этом на первом месте по значимости остается высокий доход (79%), на втором — гибкий график (53%)»,— пояснили в сообщении.

Регионы ЮФО показывают рост как числа предложений с удаленной работой, так и уровня зарплат. Заметный рост медианных зарплат отмечается в Ростовской области, где показатель увеличился за год на 33% — с 50,5 тыс. руб. до 67,3 тыс. руб. В Краснодарском крае медианная зарплата на удаленной работе выросла почти на треть (29%), достигнув 66,8 тыс. руб. Рост также зафиксирован в Волгоградской области (25%, до 61,8 тыс. руб.) и Астраханской области (24%, до 58 тыс. руб.).

«Удаленная занятость окончательно закрепилась в тройке ключевых факторов выбора работы наряду с уровнем дохода и графиком. Несмотря на то, что часть компаний возвращает сотрудников в офисы, бизнес понимает: без удаленки сложно конкурировать за лучших специалистов. Особенно это заметно в ИТ, где дистанционный формат стал отраслевым стандартом»,— отметила директор hh.ru Юг. Олеся Лавренова.

Валентина Любашенко