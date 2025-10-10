Ростовская таможня взыскала 360 тыс. рублей штрафов за нарушения в торговле с ЕАЭС

Ростовская таможня с начала 2025 года зарегистрировала более 33 тыс. статистических форм учета перемещения товаров в торговых отношениях с членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) — Беларусью, Казахстаном, Арменией и Киргизией. Об этом сообщает пресс-служба Южной таможни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

С начала года правоохранители также составили более 900 протоколов об административных правонарушениях по статье 19.7.13 КоАП РФ (непредставление или несвоевременное представление в таможенный орган статистической формы учета перемещения товаров). Штрафов было взыскано на 360 тыс. руб. В соответствии с административной статьей штраф для должностных лиц составляет от 10 тыс. до 15 тыс. руб., для юрлиц — от 20 тыс. до 50 тыс. руб. За повторное нарушение сумма штрафа увеличивается вдвое.

Константин Соловьев