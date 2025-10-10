На Дону для инфраструктуры на участках многодетных требуется 44 млрд рублей

Для создания инфраструктуры на участках многодетных семей в Ростовской области требуется 44 млрд руб. Сумма оказалась непосильной для областного бюджета. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

На данный момент в Ростовской области многодетные семьи обеспечены 27 тыс. земельных участков. Еще более 4 тыс. таких семей воспользовались земельными сертификатами. В очереди на получение земли либо сертификата стоят более 11 тыс. семей.

«Основной проблемой при этом является необеспеченность нарезаемой земли коммунальной инфраструктурой. Для ее создания, по оценке, потребуется не менее 44 млрд рублей. Сумма для нынешнего крайне напряженного регионального бюджета непосильная»,— говорится в сообщении ведомства.

Для решения проблемы губернатор Юрий Слюсарь предложил определить этапность, и, в первую очередь, заняться развитием обжитых поселков вблизи от основного населенного пункта. Кроме этого, глава региона поручил проработать возможные варианты финансирования кроме бюджетного, в том числе определить эффективность создания инженерных сетей через инвестиционные программы ресурсных организаций.

Наталья Белоштейн