В Цимлянске расстрелявшего студентку фермера приговорили к 15 годам

Решением Цимлянского районного суда по совокупности статей к 15 годам колонии строгого режима приговорен Саид Абдул-Жамилович Берсанукаев по обвинению в убийстве 17-летней студентки. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в апреле 2024 года на окраине Цимлянского района осужденный заметил у своего арендованного земельного участка проезжающий автомобиль. Недовольный этим фигурант начал стрелять по машине, в которой находились 18-летний местный житель и его 17-летняя знакомая.

В результате девушка получила четыре пулевых ранения и была доставлена в больницу Волгодонска. Спасти ее жизнь не удалось.

Берсанукаев был взят под стражу. Ему предъявили обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство» ч. 3 ст.30 и п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство». Кроме этого, суд взыскал с фигуранта в пользу потерпевших 3,5 млн руб.

Приговор в законную силу не вступил.

Наталья Белоштейн