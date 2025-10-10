На Дону объем производства свеклы уменьшится на 60%

«Союзроссахар» прогнозирует падение производства сахарной свеклы в Ростовской области в 2,4 раза в 2025 году по сравнению с 2024-м. Об этом сообщает «РБК Ростов» со ссылкой на аналитическую службу объединения.

По оценкам экспертов, регион соберет менее 240 тыс. тонн. Средняя урожайность корнеплода, который поставляется для переработки на заводы Краснодарского края, почти вдвое ниже прошлогоднего показателя.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области сообщило, что к настоящему моменту убрано 12,8 тыс. га из запланированных 17,9 тыс. га. Валовой сбор достиг 193,3 тыс. тонн при урожайности 151,5 ц/га.

В целом по ЮФО на 6 октября культура убрана на площади 186,6 тыс. га — это 73,3% посевных территорий. Собрано 5 млн тонн, что на 400 тыс. тонн меньше, чем год назад на ту же дату. Средняя урожайность на 17% ниже прошлогодней и составляет 270 ц/га, а загрязненность корнеплодов в текущем сезоне на 2,3% выше, чем в 2024-м.

По данным «Союзроссахара», два из 14 сахарных заводов Краснодарского края — Кореновский и Тихорецкий — уже завершили переработку свеклы. С учетом снижения урожая объединение прогнозирует выработку сахара в ЮФО на уровне 1,03 млн тонн против 1,13 млн тонн годом ранее.

Валентина Любашенко