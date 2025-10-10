Главные новости за 10 октября. Новороссийск

Специалисты Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» за девять месяцев 2025 года проверили 299,3 тыс. т твердой пшеницы, предназначенной для экспорта. География поставок заметно расширилась — впервые за два года российское зерно направлялось в Алжир, Ливан, Израиль и Иорданию.

С начала 2025 года с набережной и прилегающих улиц Геленджика вывезено свыше 4,8 тыс. бесхозных самокатов. На территории установлено около 80 запрещающих знаков, еще не менее 50 появятся в следующем сезоне.

Сотрудники Новороссийского западного таможенного поста пресекли попытку незаконного ввоза крупной партии цитрусовых из Египта. Контейнер с фруктами направлялся в адрес московской компании — участника внешнеэкономической деятельности.

Администрация Геленджика объявила набор специалистов в ряд подразделений мэрии, в том числе на руководящую должность в управлении муниципального земельного контроля. Власти ищут сотрудников, «готовых работать на благо Геленджика и делать его лучше каждый день».

Полиция Анапы объявила в розыск Владислава Вихарева, 2004 года рождения, уроженца Пермского края, подозреваемого в совершении ДТП, в результате которого погиб человек. В момент исчезновения он был одет в темно-синие брюки, черно-белую кофту и имел при себе рюкзак темно-синего цвета.

В Новороссийске 11 октября состоится военно-историческая реконструкция с холостыми выстрелами. Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие при звуках стрельбы.

Вице-премьер Виталий Савельев провел заседание правительственной комиссии, координирующей работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, возникшей после крушения танкеров в Керченском проливе.