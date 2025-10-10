С начала года с набережной Геленджика эвакуировали более 4,8 тысячи самокатов

С начала 2025 года с набережной и прилегающих улиц Геленджика вывезено свыше 4,8 тыс. бесхозных самокатов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Алексей Богодистов.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На территории установлено около 80 запрещающих знаков, еще не менее 50 появятся в следующем сезоне.

Власти усиливают меры по ограничению движения средств индивидуальной мобильности в пешеходной зоне. На набережной, где ежегодно проходят миллионы туристов, фиксируются многочисленные случаи травм, связанных с использованием самокатов. За последние два года городская больница зарегистрировала сотни подобных инцидентов.

В этом году администрация совместно с полицией проводит рейды по контролю за соблюдением запрета. Проверки усиливаются в выходные и праздничные дни. Кроме того, определяются «красные зоны» — участки, где движение самокатов будет полностью закрыто.

Как отметил господин Богодистов, работа продолжается и в межсезонье: ежедневно фиксируется ситуация на набережной, операторам направляются письма, ведется мониторинг точек концентрации техники и эвакуация нарушителей.

Екатерина Голубева