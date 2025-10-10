Эксперты подтвердили высокое качество кубанской пшеницы на экспорт

Специалисты Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» за девять месяцев 2025 года проверили 299,3 тыс. т твердой пшеницы, предназначенной для экспорта. Как сообщили в учреждении, география поставок заметно расширилась — впервые за два года российское зерно направлялось в Алжир, Ливан, Израиль и Иорданию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ключевыми направлениями экспорта стали Тунис (119 тыс. т), Турция (90 тыс. т) и Алжир (83 тыс. т). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поставки в Тунис увеличились почти вдвое — с 61 до 119 тыс. т, а в Турцию — более чем в семь раз, с 12 до 90 тыс. т.

По данным лабораторных испытаний, пшеница третьего класса показала высокие показатели качества: среднее содержание белка составило 14,9%, клейковины — 28%, что на 6% выше, чем у пшеницы четвертого класса. Влажность зерна не превышала 12% при допустимой норме 14%.

Как отметила заместитель директора филиала Татьяна Мамонова, расширение экспорта в новые страны стало возможным благодаря стабильному качеству продукции. Требования к содержанию белка варьируются от 9,5% до 15% и выше. Например, поставляемая в Турцию пшеница содержит от 13,6% до 14,8% белка.

Все партии зерна прошли проверки на содержание токсичных элементов, микотоксинов, пестицидов, зараженность вредителями, радионуклиды и наличие ГМО. При экспорте специалисты также проводят лабораторные исследования на соответствие нормам стран-импортеров и международным стандартам, а при поставках в страны ЕАЭС — дополнительную проверку по требованиям технического регламента ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна».

Екатерина Голубева