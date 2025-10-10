Полиция Анапы разыскивает подозреваемого в смертельном ДТП

Полиция Анапы объявила в розыск Владислава Вихарева, 2004 года рождения, уроженца Пермского края, подозреваемого в совершении ДТП, в результате которого погиб человек. Об этом сообщили в пресс-службе отдела МВД по Анапе.

Фото: пресс-служба отдела МВД России по городу Анапе

По данным ведомства, разыскиваемому ориентировочно 20–25 лет. В момент исчезновения он был одет в темно-синие брюки, черно-белую кофту и имел при себе рюкзак темно-синего цвета.

Полиция просит граждан, располагающих сведениями о местонахождении подозреваемого, сообщить об этом в ближайший отдел внутренних дел или по телефонам дежурных частей.

Екатерина Голубева