Таможня в Новороссийске выявила незадекларированные лаймы на 4,4 млн рублей

Сотрудники Новороссийского западного таможенного поста пресекли попытку незаконного ввоза крупной партии цитрусовых из Египта. Контейнер с фруктами направлялся в адрес московской компании — участника внешнеэкономической деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-героя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Новороссийской таможни Фото: пресс-служба Новороссийской таможни

При проведении контроля инспекторы обнаружили несоответствие в декларации: в документах был заявлен товар «лимон свежий», однако фактическая проверка показала, что в коробках находятся лаймы, которые относятся к более налогоемкой категории. Экспертиза подтвердила, что товар является плодами лайма рода Citrus. Рыночная стоимость партии оценивается более чем в 4,4 млн руб.

По расчетам таможни, недекларирование привело к занижению таможенных платежей и непоступлению в бюджет свыше 300 тыс. руб. В отношении юридического лица возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров по установленной форме). В выпуске товара отказано, проводится расследование.

Екатерина Голубева