В Керченском проливе завершен ключевой этап ликвидации последствий ЧС

Вице-премьер Виталий Савельев провел заседание правительственной комиссии, координирующей работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, возникшей после крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства России.

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Работы по погружению свай направляющих палов в местах установки коффердамов завершены. Водолазы продолжают обследование затонувших фрагментов судов — утечек нефтепродуктов не зафиксировано.

С начала аварийных мероприятий очищено более 1,4 тыс. км береговой линии, часть — повторно. Всего собрано около 183 тыс. тонн загрязненного песка и грунта, из которых свыше 181 тыс. тонн уже вывезены в специализированные организации для утилизации.

Екатерина Голубева

