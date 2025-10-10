В Геленджике ищут начальника управления земельного контроля

Администрация Геленджика объявила набор специалистов в ряд подразделений мэрии, в том числе на руководящую должность в управлении муниципального земельного контроля. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, власти ищут сотрудников, «готовых работать на благо Геленджика и делать его лучше каждый день».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На должность начальника управления муниципального земельного контроля рассматриваются кандидаты с высшим образованием уровня специалитета или магистратуры и не менее чем годовым опытом профессиональной деятельности. Уровень заработной платы по позиции составляет около 90 тыс. руб.

Кроме того, в отдел опеки и попечительства требуются ведущий специалист и специалист первой категории. Для первого необходим диплом по направлениям «Государственное и муниципальное управление», «Юриспруденция», «Социальная работа» либо педагогическим специальностям. В обязанности входит взаимодействие с семьями опекунов, контроль условий проживания подопечных и защита их жилищных прав.

Кандидат на должность специалиста первой категории может иметь среднее профессиональное или высшее образование по тем же направлениям. Сотруднику предстоит сопровождать граждан из числа детей-сирот и контролировать использование предоставленного им жилья.

В управлении ЖКХ открыты вакансии ведущих специалистов жилищного отдела, начальника и главного специалиста отдела закупок, а также специалиста по благоустройству, курирующего вопросы обращения с твердыми коммунальными отходами.

Резюме принимаются по адресу: agm.gel@yandex.ru, уточнили в администрации.

Екатерина Голубева