Главные новости к утру 9 октября

Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и «Хамас» подписали первую фазу сделки по урегулированию конфликта в секторе Газа. «Это означает, что все заложники будут освобождены очень скоро, а Израиль выведет свои войска до согласованной линии в качестве первых шагов к сильному, долговременному и вечному миру»,— написал он в соцсети Truth Social.

Президент США Дональд Трамп заявил, что израильские заложники палестинского движения «Хамас» вернутся 13 октября. «Они все вернутся в понедельник. В том числе тела погибших»,— сказал господин Трамп в интервью Fox News.

В связи со сложной ситуацией на топливном рынке НПЗ стали активнее использовать ароматические соединения, такие как толуол, в производстве бензина. Это позволяет нарастить выпуск высокооктанового топлива, но приводит к сокращению предложения бензола на рынке.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в конечном счете удастся договориться с Россией по украинскому конфликту. «Я думаю, что мы в конечном счете урегулируем ситуацию с Россией»,— сказал он.

Замглавы Совета безопасности России, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев прибыл в Пхеньян на 80-летие Трудовой партии Кореи (ТПК). «Время идет. Друзья вместе. Враги напрягаются»,— написал он в мессенджере MAX.

Помимо отсрочки на уплату акциза на жидкую сталь и НДПИ на железную руду металлурги пытаются добиться от регулятора иных налоговых льгот. Так, отраслевая ассоциация черной металлургии «Русская сталь» просит Минфин и Минпромторг перенести сроки выплаты страховых взносов с возможностью постепенной уплаты в первой половине 2026 года. Экономия на процентах по привлекаемым кредитам при этом оценивается в 1,19 млрд руб.

Дочерняя структура «Ростеха» вышла из золотодобывающего проекта в Иркутской области с ресурсным потенциалом от 50 тонн. Покупателем стала неизвестная на рынке компания «ИГ Геоинвест». К слабым местам актива аналитики относят удаленное расположение и отсутствие энергетической инфраструктуры.

Делегация Министерства культуры РФ прибыла в столицу КНДР по приглашению в связи с 80-летием со дня образования Трудовой партии Кореи. В состав делегации вошли певцы Shaman и Александра Воробьева, а также артисты Государственного академического народного хора имени М.Е. Пятницкого, Театра балета Аллы Духовой «Тодес» и Симфонического оркестра Воздушно-космических сил РФ.