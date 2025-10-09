Драгметаллу не хватило блеска

Дочерняя структура «Ростеха» вышла из золотодобывающего проекта в Иркутской области с ресурсным потенциалом от 50 тонн. Покупателем стала неизвестная на рынке компания «ИГ Геоинвест». К слабым местам актива аналитики относят удаленное расположение и отсутствие энергетической инфраструктуры.

Структура «Ростеха» и ее партнеры продали ООО «Техсервис», которое занимается разработкой месторождений золота Гурбей и Светино в Иркутской области, следует из ЕГРЮЛ. В октябре 100% «Техсервиса» получило АО «ИГ Геоинвест», доля общества пока находится в залоге у входящего в «Ростех» ООО «РТ-Развитие бизнеса».

До сделки «РТ-Развитие бизнеса» владела 35% «Техсервиса», 65% было у ООО «Гурбей Золото» Игоря Елисеева и экс-гендиректора девелоперской группы «Самолет» Антона Елистратова. Господин Елисеев в октябре также покинул пост гендиректора «Техсервиса», его преемником стал Виктор Ефремов.

Собственники «ИГ Геоинвест» не раскрываются. Возглавляет общество с мая Дмитрий Кравчук, который ранее был гендиректором и владельцем торговой компании «Крайон» в Санкт-Петербурге; Виктор Ефремов прежде владел долей в петербургской лизинговой компании «Магистраль». Собеседники “Ъ” на рынке о покупателях актива не знают. В «Ростехе» и на золотодобывающем предприятии “Ъ” не ответили. Антон Елистратов отказался от комментариев, связаться с «ИГ Геоинвест» не удалось.

Как сказано в презентации предприятия, защищенные запасы по категории С2 оцениваются в 13,5 тонны, общий ресурсный потенциал — от 50 тонн (по стандартам JORC). В 2019 году компания запустила фабрику, мощность переработки которой годом позже была увеличена до 300 тыс. тонн руды в год. При подтверждении ресурсного потенциала к 2026 году планировались строительство и ввод в эксплуатацию ГОКа с производством более 6 тонн золота в год.

По итогам 2024 года «Техсервис» сократил выручку на 6%, до 1,47 млрд руб., и получил чистый убыток в размере 517,98 млн руб. против прибыли 387,12 млн руб. годом ранее. У компании, следует из отчетности, на 46,9%, до 1,64 млрд руб., выросли платежи за сырье, материалы и услуги, на 10,6%, до 361,39 млн руб., увеличились расходы на оплату труда, и почти в 23 раза, до 73,89 млн руб., выросли затраты на выплату процентов по долговым обязательствам.

По словам источника “Ъ” в отрасли, «Ростех» пытался выйти из актива несколько лет — содержание золота в руде могло быть низким, а у команды основного собственника, вероятно, возникли сложности с управлением непрофильным бизнесом. Ранее интерес к приобретению «Техсервиса» проявляла структура «Росатома» (см. “Ъ” от 7 декабря 2022 года), но до сделки, судя по всему, не дошло. В «Росатоме» оперативно не ответили “Ъ”.

Руководитель департамента M&A BGP Capital Иван Пешков говорит, что запасы золота у компании невелики, хотя существует потенциал роста показателя за счет существующих прогнозных ресурсов после проведения дополнительных геологоразведочных работ. Но, добавляет он, месторождение расположено в местности со сложным горным рельефом на расстоянии 200 км от Транссиба и, судя по фактическим параметрам содержания золота, с извлечением могут быть технологические сложности. По словам Ивана Пешкова, при текущих котировках золота актив может оцениваться в диапазоне от $500 млн до $1 млрд, но, вероятно, стоит ближе к нижней границе из-за удаленного расположения.

Советник управляющего фонда «Индустриальный код» Максим Шапошников отмечает, что технология добычи на проекте выстроена под простую руду, а если начнет попадаться «упорная», имеющая, как правило, высокое содержание драгметалла, то простейший гравитационный метод добычи не сработает — запланированный уровень производства может быть не достигнут. «Компания может не только потерять в деньгах, но и получить штрафы от надзорных органов за нарушение лицензионного соглашения»,— говорит эксперт.

Собеседник “Ъ” в консалтинговой компании называет основной сложностью отсутствие энергетической инфраструктуры, что характерно для всего региона. По его словам, опытная фабрика и производство на проекте сегодня работают на дизельной генерации, что сильно усложняет строительство и дальнейшую эксплуатацию. Решением, продолжает источник “Ъ”, может быть реконструкция энергосистемы для подключения к сетям, но это очень высокие затраты. А здесь, отмечает он, не действует режим территории опережающего развития, следовательно, нет возможности получить господдержку в виде льгот по налогам и других.

Анатолий Костырев, Полина Трифонова, Дарья Андрианова