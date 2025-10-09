Трамп: израильские заложники будут освобождены 13 октября

Президент США Дональд Трамп заявил, что израильские заложники палестинского движения «Хамас» вернутся 13 октября. Ранее стороны согласились с первым этапом американского плана мирного урегулирования конфликта в Газе.

«Пока мы говорим, столько всего происходит, чтобы заложники были освобождены. Они все вернутся в понедельник. В том числе тела погибших»,— сказал господин Трамп в интервью Fox News.

Дональд Трамп заявил о достижении договоренностей по первому этапу сделки Израиля и «Хамаса» в соцсети Truth Social. По его словам, в скором времени заложники вернутся домой, а Израиль выведет свои войска за «согласованную линию».