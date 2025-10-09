Шаман и «Тодес» прибыли в Пхеньян на празднование 80-летия ТПК

Делегация Министерства культуры РФ прибыла в столицу КНДР по приглашению в связи с 80-летием со дня образования Трудовой партии Кореи, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). В Пхеньянском международном аэропорту делегацию встречали представители Министерства культуры и смежных ведомств КНДР.

В состав делегации вошли популярные российские певцы Шаман и Александра Воробьева, а также артисты Государственного академического народного хора имени М.Е. Пятницкого, Театра балета Аллы Духовой «Тодес» и Симфонического оркестра Воздушно-космических сил РФ.

Ранее в столицу Северной Кореи прибыл замглавы Совета безопасности России, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев. Празднование намечено на 10 октября.

Эрнест Филипповский