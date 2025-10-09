НПЗ придерживают толуол

В связи со сложной ситуацией на топливном рынке НПЗ стали активнее использовать ароматические соединения, такие как толуол, в производстве бензина. Это позволяет нарастить выпуск высокооктанового топлива, но приводит к сокращению предложения бензола на рынке.

НПЗ в начале октября стали активнее вовлекать ароматические соединения, включая толуол, в производство автомобильного бензина, говорится в обзоре Центра ценовых индексов (ЦЦИ). По информации участников рынка, которую приводят аналитики, комплексы производства ароматических соединений на НПЗ в октябре планируют максимальную загрузку мощностей.

В ЦЦИ поясняют, что ароматические углеводороды — высокооктановый компонент бензина, и увеличение объемов их использования может быть связано со стремлением к максимизации выпуска такого топлива. Там отмечают, что с точки зрения производства ароматические углеводороды скорее извлекают из состава фракций, так как доля их содержания ограничена 35%. НПЗ решает, сколько оставить ароматических соединений, а сколько выпустить в товарный рынок.

Ситуация с бензином в России обострилась в конце июля в условиях высокого сезонного спроса и внеплановых ремонтов на НПЗ. Биржевые котировки АИ-92 и АИ-95 с тех пор несколько раз обновляли исторические максимумы. Средние розничные цены на бензин, по данным Росстата, с конца 2024 года по 29 сентября 2025 года выросли на 9,2% при общей инфляции с начала года 4,29%. При этом в отдельных регионах отмечалась нехватка топлива. Так, в Крыму в конце сентября были введены фиксированные цены на бензин сроком на 30 дней, а продажа ограничена объемом 30 литров в одни руки. В октябре последний показатель был снижен до 20 литров. В Новосибирске часть АЗС приостановили продажу бензина АИ-92 в связи прекращением отгрузок с НПЗ.

В правительстве в этих условиях разработали дополнительные меры поддержки внутреннего топливного рынка. Помимо стимулирования импорта бензина из Китая, Южной Кореи, Сингапура и увеличения поставок из Белоруссии, предлагалось временно разрешить использование монометиланилина — присадки, также повышающей октановое число, запрещенной в РФ с июля 2016 года (см. “Ъ” от 1 октября).

Между тем рост использования ароматических углеводородов в производстве бензина приводит к снижению их предложения на внутреннем рынке. Как отмечают в ЦЦИ, из-за чрезвычайных ситуаций на НПЗ некоторые производители существенно сократили объемы производства бензола. По информации участников рынка, которая приводится в обзоре аналитиков, сохраняется дефицит предложения по каменноугольному бензолу, что приводит к повышенному спросу на нефтяной.

Из-за дефицита предложения ожидается рост цен, отмечают в ЦЦИ. В начале октября среднюю стоимость партии бензола на базисе производителей в европейской части РФ в ЦЦИ оценивают в 32–33 тыс. руб. за тонну. Аналитики добавляют, что на рост цен могут повлиять ремонты на НПЗ и экспортные поставки, хотя рентабельность последних вновь снижается из-за укрепления курса российского рубля и снижения котировок в китайских портах.

В ЦЦИ указывают, что дефицит бензола влечет снижение производства стирола — жидкости, которая используется для выпуска полистирола, пластиков и т. д. По информации, которую приводят аналитики, часть крупных производителей стирола в октябре могут скорректировать планы по выпуску на 15–20%. В этих условиях котировки стирола на споте с 25 сентября по 2 октября выросли на 2–13%, до 101–135 тыс. руб. за тонну в зависимости от места производства.

Управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов говорит, что по толуолу и ксилолам в России устойчивый профицит производства, поэтому никаких негативных последствий для рынка в увеличении их вовлечения в бензин не просматривается. А на рынке бензола, по его словам, действительно большого запаса прочности нет. Как отмечает аналитик, спрос формируют в том числе производители капролактама, использующегося в выпуске капрона.

