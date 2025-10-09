Медведев о своем визите в КНДР: друзья вместе, враги напрягаются

Замглавы Совета безопасности России, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев прибыл в Пхеньян на 80-летие Трудовой партии Кореи (ТПК).

«Время идет. Друзья вместе. Враги напрягаются»,— написал он в мессенджере MAX.

Делегация партии «Единая Россия», которую возглавляет господин Медведев, прилетела в столицу КНДР по приглашению центрального комитета ТПК. Годовщина основания правящей в КНДР партии, которую возглавляет Ким Чен Ын, отмечается 10 октября.