Трамп убежден, что конфликт на Украине удастся урегулировать

Президент США Дональд Трамп заявил, что в конечном счете удастся договориться с Россией по украинскому конфликту. «Я думаю, что мы в конечном счете урегулируем ситуацию с Россией»,— сказал он.

Господин Трамп упомянул российско-украинский конфликт в контексте своих рассуждений о возможности получения Нобелевской премии мира. «Мы урегулировали семь войн. Мы близки к урегулированию восьмой (конфликт в секторе Газа)»,— добавил президент США.

Дональд Трамп не раз давал понять, что хочет быть номинированным на Нобелевскую премию мира. По его словам, никто в истории не урегулировал так много конфликтов. Однако он предположил, что ему могут найти причину не давать премию.