Трамп: Израиль и «Хамас» подписали первый этап мирного плана

Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и «Хамас» подписали первую фазу сделки по урегулированию конфликта в секторе Газа. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

«Это означает, что все заложники будут освобождены очень скоро, а Израиль выведет свои войска до согласованной линии в качестве первых шагов к сильному, долговременному и вечному миру»,— написал он.

Господин Трамп назвал это «великим днем для арабского и мусульманского мира, Израиля, всех соседних стран и США». Он также поблагодарил посредников из Катара, Египта и Турции, которые также работают над переговорами.

Ранее Дональд Трамп заявил, что стороны близки к решению конфликта, По этой причине президент США может посетить Ближний Восток 11 или 12 октября. Он также не исключил визита в сектор Газа.