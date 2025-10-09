Факторинг уперся в лимиты

«СберФакторинг» в третьем квартале 2025 года нарастил портфель почти на треть, тогда как остальные крупные компании на рынке факторинга показали снижение или скромный рост. Эксперты объясняют это исчерпанием лимитов на финансирование крупного бизнеса, изменением риск-менеджмента и подготовкой к ужесточению регулирования. При этом в четвертом квартале ожидается сезонное оживление рынка, однако темпы роста будет ниже результатов предыдущих лет.

По итогам девяти месяцев 2025 года портфель рынка факторинга достиг 2,55 трлн руб. За третий квартал портфель вырос на 6%, однако по сравнению с результатом годовой давности он снизился на 6%. Это следует из данных Ассоциации факторинговых компаний (АФК). При этом среди крупных участников рынка (с объемом портфеля более 100 млрд руб.) значительный прирост показателя за квартал получил лишь «СберФакторинг» — на 28%, до 864 млрд руб. Остальные крупные факторы в третьем квартале 2025 года показали либо незначительный прирост портфеля («ГПБ-факторинг», «РСХБ факторинг»), либо его снижение (Альфа-банк, Группа ПСБ, Группа ВТБ, МКБ).

Эксперты и участники рынка выделяют несколько причин этого. Исполнительный директор АФК Дмитрий Шевченко считает, что снижение портфелей у крупных факторов «отражает либо исчерпание доступных клиентам лимитов по группе кредитных продуктов, либо ужесточение риск-менеджмента самих участников рынка». Значительная часть портфелей топ-игроков приходится на крупные нефтегазовые и промышленные компании, а в этом году регулятор ужесточил требования и ввел дополнительные надбавки к капиталу, отмечает сооснователь финтех-платформы ROWI Виктор Вернов. «В результате многие банки фактически достигли лимитов, которые не могут превышать»,— считает он.

Кроме того, происходит смена бизнес-модели участников рынка. Ведущий аналитик по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Евгений Романов отмечает, что замедление динамики портфеля проявилось у некоторых крупных игроков еще во втором квартале этого года, в том числе в связи с решением компаний развивать сегмент рынка с большей маржинальностью для покрытия своих операционных затрат. «Это сказывается на конкурентных позициях этих факторов в сегменте крупного бизнеса, которые влияют в итоге на замедление роста или снижение самого портфеля»,— указывает он.

В ВТБ и Альфа-банке заявили, что не стремятся к увеличению объема портфеля «любой ценой». «Снижение размера портфеля обусловлено ценовым демпингом некоторых игроков на рынке в сегменте сделок крупного бизнеса»,— отмечает директор по факторингу Альфа-банка Леонид Култыгин. В ВТБ связали снижение портфеля с плановым выбыванием ряда крупных сделок, а также с переносом выдач на четвертый квартал. Вместе с тем «СберФакторинг» увеличил финансирование в наиболее капиталоемких отраслях — автомобильной, нефтегазовой, а также черной и цветной металлургии. «Квартал стал рекордным по запускам крупнейших проектов — порядка 50 новых кейсов, общая сумма выдач по которым превысила 125 млрд руб.»,— отмечает гендиректор «СберФакторинга» Денис Максименко.

Участники рынка полагают, что до конца года рынок факторинга сохранит положительную динамику, хотя темпы роста будут ниже, чем в предыдущие два года. «Банки в этот период, как правило, активнее используют накопленные капитальные буферы, понимая, что большая часть сделок будет погашена уже в первом квартале следующего года»,— поясняет Виктор Вернов. Причем оживлению будет способствовать активность клиентов из сегмента МСБ. «ЦБ ужесточил требования для банков по кредитованию компаний с неидеальной финансовой отчетностью, а это значит, что оптимальным способом получить финансирование для МСБ-компаний (у которых чаще всего отчетность неидеальная) является факторинг, в том числе в связке с крупными покупателями и заказчиками» — поясняет Леонид Култыгин.

В результате до конца года портфель рынка факторинга может прибавить еще 1 трлн руб., оценивает Дмитрий Шевченко. На данный момент растет спрос на оборотный капитал большинства клиентов, стартовавший в конце августа — начале сентября и продолжающийся до сих пор, указывает он.

Елена Ванюшина